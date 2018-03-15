Belediyeden yapılan açıklamada, Üsküdar Şeyh Mustafa Devati Camii Haziresi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında eğik, yatmış ve yerde duran mezar taşlarının altındaki imitasyon beton kaidelerinin kaldırılmasında uygun olmayan yöntemlerin kullanıldığının görüldüğü belirtilerek, görüntülere yansıyan kırık taşların mezar taşlarının altındaki imitasyon beton parçaları olduğu kaydedildi.





AA'nın haberine göre; açıklamada, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.12.2017'de onayladığı proje çerçevesinde, şahide (mezar) taşlarının mermer kaidelere yerleştirilmesi esnasında yüklenici firmanın gerekli hassasiyeti göstermemesine anında müdahale edildiği vurgulanarak, "Firma hakkında soruşturma başlatılmıştır. Hazire alanındaki çalışmalar, kurul kararlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek ve sonlandırılacaktır. " ifadelerine yer verildi.







İşte İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nden yayımlanan bilgilendirme metninin tamamı;



İlgili alanda yapılan eğik, yatmış ve yerde duran mezar taşlarının altındaki imitasyon beton kaidelerin kaldırılması çalışmasında uygun olmayan yöntemlerin kullanıldığı görülmüştür. Görüntülere yansıyan kırık taşlar, mezar taşlarının altındaki imitasyon beton parçalarıdır.







İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28/12/2017 tarihinde onayladığı proje çerçevesinde, şahide (mezar) taşlarının mermer kaidelere yerleştirilmesi esnasında yüklenici firmanın gerekli hassasiyeti göstermemesine anında müdahale edilmiştir. Firma hakkında soruşturma başlatılmıştır.







Hazire alanındaki çalışmalar, kurul kararlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek ve sonlandırılacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur..



