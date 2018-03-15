;
Yol Durumu
  1. Baba yıkıldı
  2. İstanbul'da patlayıcı alarmı! Vatandaşlar buldu...

En acı konvoy!

’da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10’unun cenazesi ’a getirildi. Cenazelerin hepsi, yakınlarının eşliğinde Kurumu’na götürüldü...

En acı konvoy!
İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10'u Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğar Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Aslıgül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu'nun cenazesi dün 'a getirildi. Cenazeleri taşıyan uçak öğle saatlerinde de 'na indi. Cenazeler apronda yakınlarına teslim edildi. Cenazeler daha sonra 'ne ait cenaze araçlarına alındı. Cenazeler, buradan Yenibosna'daki Adli Kurumu'na götürüldü. Cenazelerin ardından aileler de Adli Tıp Kurumu'na geldi. Bazı aileler özel araçlarıyla Adli Tıp Kurumu'na girerken, bazıları da yürüyerek içeri girdi. Gözyaşlarını tutamayan yakınlar, ilaçlarla ayakta durabildi. Yakınlarına teslim edilen cenazeler, cenaze araçlarıyla Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Yolda görüntülenen konvoy, yürekleri parçaladı. Cenazeler, cenaze araçlarıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza sonrası olay yerine giden aileler de sabah 'dan gelen Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a döndü. İran Adli Tıp Kurumu, pazar günü İran hava sahasında düşen Türk jetindeki kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinin de işlemlerden sonra gönderileceği açıklandı.


Yakınlarını kaybedenler, havalimanında güçlükle ayakta durabildi.


Dubai'de çekilen bu fotoğraf anılarda kaldı.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar