En acı konvoy!

İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10'u Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğar Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Aslıgül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu'nun cenazesi dün İstanbul'a getirildi. Cenazeleri taşıyan uçak öğle saatlerinde de Atatürk Havalimanı'na indi. Cenazeler apronda yakınlarına teslim edildi. Cenazeler daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarına alındı. Cenazeler, buradan Yenibosna'daki Adli Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazelerin ardından aileler de Adli Tıp Kurumu'na geldi. Bazı aileler özel araçlarıyla Adli Tıp Kurumu'na girerken, bazıları da yürüyerek içeri girdi. Gözyaşlarını tutamayan yakınlar, ilaçlarla ayakta durabildi. Yakınlarına teslim edilen cenazeler, cenaze araçlarıyla Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Yolda görüntülenen konvoy, yürekleri parçaladı. Cenazeler, cenaze araçlarıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza sonrası olay yerine giden aileler de sabah İran'dan gelen Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a döndü. İran Adli Tıp Kurumu, pazar günü İran hava sahasında düşen Türk jetindeki kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinin de işlemlerden sonra gönderileceği açıklandı.
Yakınlarını kaybedenler, havalimanında güçlükle ayakta durabildi.
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