Aşkına son adım
İran’da düşen jette ölen 11 kişiden 10’unun cenazesi, İstanbul’a getirildi. Nişanlısı Mina Başaran’ı gelinlikle görmeye hazırlanan Murat Gezer, tabutu almaya işte böyle gitti
Murat Gezer de adım adım yaklaştı. Biricik aşkı Mina'yı bir tabut içinde karşıladı! Oysa hayalleri vardı. Onu görünce yüzünde kocaman tebessüm olacaktı.
Ama gözyaşları durmadı! Elini sımsıkı tutacaktı. Soğuk tabutu okşadı. Beyaz gelinlik mi? Onun da yerini beyaz kefen aldı! Bu son randevu, hepimizi ağlattı.
Cenazeleri teslim alan acılı aileler, hüngür hüngür ağladı.
Etiketler: Murat Gezer , İran , İstanbul , Atatürk Havalimanı , uçak kazası , Mina Başaran
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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