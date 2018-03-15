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Aşkına son adım

’da düşen jette ölen 11 kişiden 10’unun cenazesi, ’a getirildi. Nişanlısı ’ı gelinlikle görmeye hazırlanan , tabutu almaya işte böyle gitti

Aşkına son adım
Askeri uçak, Atatürk Havalimanı'nın apronuna yanaştı. Görevli arabalar sessizce sıralandı. 10 cenaze, birer birer indirilmeye başlandı.


Murat Gezer de adım adım yaklaştı. Biricik aşkı Mina'yı bir tabut içinde karşıladı! Oysa hayalleri vardı. Onu görünce yüzünde kocaman tebessüm olacaktı.

Ama gözyaşları durmadı! Elini sımsıkı tutacaktı. Soğuk tabutu okşadı. Beyaz gelinlik mi? Onun da yerini beyaz kefen aldı! Bu son randevu, hepimizi ağlattı.


Cenazeleri teslim alan acılı aileler, hüngür hüngür ağladı.
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