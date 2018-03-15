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Afrin'de temizlik sürüyor: 15 köy ve 1 tepe alındı!

Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'in etrafındaki köyler birer birer temizlenmeye devam ediyor. TSK ve ÖSO, bugün 16 köy ve bir stratejik tepeyi teröristlerden temizledi.



20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'in etrafındaki çember gün geçtikçe daralıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) harekatın 55. gününde Afrin'in Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köylerini teröristlerden temizledi.

Daha sonra Korzlu, Çakur, Naz, Zerkanlı ve Balal köylerinin de teröristlerden temizlendiği duyuruldu.

  • 15 Mart 2018, Perşembe 17:41
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

MAŞALLAH.

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cevapla 15.03.2018 19:12
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