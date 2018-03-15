Afrin'de temizlik sürüyor: 15 köy ve 1 tepe alındı!

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'in etrafındaki çember gün geçtikçe daralıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) harekatın 55. gününde Afrin'in Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köylerini teröristlerden temizledi.
Daha sonra Korzlu, Çakur, Naz, Zerkanlı ve Balal köylerinin de teröristlerden temizlendiği duyuruldu.
kalan karakter 1000
MAŞALLAH.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.