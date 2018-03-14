Ünlü fizikçi hayatını kaybetti

Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi.

Albert Einstein'dan sonra dünyanın en büyük fizikçisi kabul edilen İngiliz bilim insanı Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Hawking, uzun yıllar boyunca ALS hastalığıyla yaşıyordu. İngiliz fizikçi, hastalığına rağmen bilimsel çalışmalarına kendisine özel hazırlanan bilgisayarla devam ediyor, iletişimi bu sayede kuruyordu.

"ÖLÜMSÜZLÜK MÜMKÜN" DİYORDU

Astrofizikçi Stephen Hawking, ölümsüzlüğün mümkün olduğunu, ancak şu anki imkanların bunu gerçekleştirmek için yetersiz olduğunU düşünüyordu.

STEPHEN HAWKING KİMDİR?

Hawking, 8 Ocak 1942'de İngiltere'nin Oxford kentinde dünyaya geldi.

Stephen Hawking'in hastalığı Amyotrofik Lateral Skleroz'un (ALS) ilk belirtileri 20 yaşında doktorasına başladığı sırada başladı. Kısa süre sonra Hawking tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Sesini kaybetti ve yazıları sese dönüştüren bir cihaz sayesinde konuşabiliyor. İki evlilikten üç çocuğu olan fizikçi Hawking hastalığına rağmen özel hayatındaki ve iş hayatındaki birçok zorluğun üstesinden geldi.



"Öğrenciyken yetenekliydim ama tembeldim" diyen Hawking, ALS teşhisinden sonra araştırmalarına yoğunlaştığını söylüyor. Hawking 1979'da Cambrige Üniversitesi'nde Isaac Newton için kurulan Lucas kürsüsünün başına gelerek, "profesör" unvanını aldı.

ALS HASTALIĞI NEDİR?



Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS), omurilikte belli bir bölgenin harabiyeti ile başlayıp sinirleri ve kasları etkileyen ve zayıflamalarına sebep olan ilerleyici bir hastalık. Sebebi henüz bilinmeyen ALS'nin kesin bir tedavisi yok ancak hastanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik yöntemlerle yaşam süresi artabiliyor.