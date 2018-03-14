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İstanbul trafiğini felç eden kaza

İstanbul Basın Ekspres yolunda Güneşli mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İstanbul trafiğini felç eden kaza

İstanbul Basın Ekspres yolunda Güneşli mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Bağcılar yolu İkitelli sonrası meydana gelen kaza trafiği durma noktasına getirdi.

İlerleyemeyen araçlar şeridin tersi yönde gitmeye çalıştı.

  • 14 Mart 2018, Çarşamba 08:44
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