İstanbul trafiğini felç eden kaza

İstanbul Basın Ekspres yolunda Güneşli mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
Bağcılar yolu İkitelli sonrası meydana gelen kaza trafiği durma noktasına getirdi.
İlerleyemeyen araçlar şeridin tersi yönde gitmeye çalıştı.
İstanbul Basın Ekspres yolunda Güneşli mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
Bağcılar yolu İkitelli sonrası meydana gelen kaza trafiği durma noktasına getirdi.
İlerleyemeyen araçlar şeridin tersi yönde gitmeye çalıştı.
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