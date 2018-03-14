İSKİ tarafından Kağıthane-Levent ana isale hattında geniş kapsamlı yenileme ve bakım onarım çalışmaları yapılırken, Su Dağıtım ve Kumanda Merkezinin (SCADA) tam otomasyona geçişi için de çalışmalar sürüyor. İstanbul'a kesintisiz su verebilmek için ekipler aralıksız olarak gece gündüz çalışıyor.