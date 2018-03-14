İSKİ tarafından Kağıthane-Levent ana isale hattında geniş kapsamlı yenileme ve bakım onarım çalışmaları yapılırken, Su Dağıtım ve Kumanda Merkezinin (SCADA) tam otomasyona geçişi için de çalışmalar sürüyor. İstanbul'a kesintisiz su verebilmek için ekipler aralıksız olarak gece gündüz çalışıyor.
İSKİ'nin yenileme ve bakım onarım çalışmaları 5 ilçeyi susuz bırakacak
İstanbul'da Beşiktaş, Şişli, Sarıyer ve Kağıthane ile Eyüp'te 30 saatlik su kesintisine neden neden alan bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. İSKİ'nin gece boyu süren Kağıthane-Levent ana isale hattındaki geniş kapsamlı yenileme ve bakım onarım çalışmaları sürüyor. Bugün saat 16.00'da son bulacak kesintinin ardından Su Dağıtım ve Kumanda Merkezinin (SCADA) tam otomasyona geçişi sağlanacak.
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