Çiftlik Bank nedir nasıl para kazandırıyor? Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın kimdir aslen nereli eşi ve onun hakkındaki iddialar neler? Çiftlik Bank üye alımını durdurdu. Ponzi deniyor nedir bu saadet zinciri mi? Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 27 yaşında. Asıl işi yazılımcılık olan Mehmet Aydın, arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyle ortaya çıktı. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini Bursa-İnegöl'de açtı. Çiftlik Bank projesi yumurta ve tavuk sektörüne de kaydına Mehmet Aydın, Manisa'da aylık 1.500.000 yumurta üretimi gerçekleştirme kapasitesine sahip tavuk çiftliği kurdu. 2016 yılında başlayan Çiftlik Bank projesi ise kamuoyunda saadet zinciri ve ponzi sistemi iddiaları var. Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın ile ilgili de bomba bilgiler ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte firar ettiği öğrenildi. İddialara göre, Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın milyonlarca doları beraberinde götürdü. Ümraniye'deki Çiftlik Bank genel merkezi de birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltıldı.
Çiftlik Bank nedir sahibi Mehmet Aydın kimdir?
Çiftlik Bank, SPK tarafından soruşturması sürerken flaş bir kararla üyelik alımlarını durdurdu. Yeniden gündeme oturan Çiftlik Bank ve sahibi Mehmet Aydın merak konusu. Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın firar etti. Çiftlikbank'ta yer yerinden oynayınca JÖH önlem aldı. Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın kaçmadan önce eşini boşadığı ortaya çıktı. Eski karısı Sıla Aydın (Soysal) Çiftlik Bank dolandırıcılığının planlı olduğunu iddia etti. Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın firar etti. Bursa İnegöl'teki Çiflikbank büyükbaş hayvan çiftliğinde ise olay üstüne olay yaşanıyor. Dün gece paralarını alamayan çiftçiler tesisi basıp inekleri almak istedi. Bunun üzerine bugün Çiftlik Bank tesisleri önünde Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri nöbet tutmaya başladı. Sabah saatlerinde tesise gelen İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tesiste hasar tespiti çalışması yaparken, veteriner hekimler de hayvanları sağlık kontrolünden geçirdi.
Etiketler: Mehmet Aydın , SPK , Çiftlik Bank
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