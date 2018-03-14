

Çiftlik Bank nedir nasıl para kazandırıyor? Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın kimdir aslen nereli eşi ve onun hakkındaki iddialar neler? Çiftlik Bank üye alımını durdurdu. Ponzi deniyor nedir bu saadet zinciri mi? Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 27 yaşında. Asıl işi yazılımcılık olan Mehmet Aydın, arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyle ortaya çıktı. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini Bursa-İnegöl'de açtı. Çiftlik Bank projesi yumurta ve tavuk sektörüne de kaydına Mehmet Aydın, Manisa'da aylık 1.500.000 yumurta üretimi gerçekleştirme kapasitesine sahip tavuk çiftliği kurdu. 2016 yılında başlayan Çiftlik Bank projesi ise kamuoyunda saadet zinciri ve ponzi sistemi iddiaları var. Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın ile ilgili de bomba bilgiler ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte firar ettiği öğrenildi. İddialara göre, Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın milyonlarca doları beraberinde götürdü. Ümraniye'deki Çiftlik Bank genel merkezi de birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltıldı.