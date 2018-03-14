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ABD Dışişleri Sözcüsü Nauret'e yeni görev

Yaptığı açıklamalarla Türkiye'de antipatik bir yüze dönüşen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , Diplomasiden Sorumlu ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekilliğine atandı.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , Kamu Diplomasisinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili olarak atandı.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 08:13
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