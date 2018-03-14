ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Kamu Diplomasisinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili olarak atandı.
ABD Dışişleri Sözcüsü Nauret'e yeni görev
Yaptığı açıklamalarla Türkiye'de antipatik bir yüze dönüşen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Diplomasiden Sorumlu ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekilliğine atandı.
Etiketler: Heather Nauert
- Dünya onu konuşuyor! Henüz 24 yaşında ama o bir milyarder
- İBB resmen duyurdu: Satılıyor!
- Oturarak çalışanlar dikkat!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.