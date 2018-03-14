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sonunda onayladı

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye lara yardımlarından dolayı vermeyi taahhüt ettiği, ancak uzun süredir bekletilen 3 milyar euro hakkındaki onay sonunda geldi.

AB sonunda onayladı

AVRUPA KOMİSYONU, TÜRKİYE'YE 3 MİLYAR EURO'LUK SIĞINMACI YARDIMINI ONAYLADI
Bu gelişmeyi Twitter hesında duyuran 'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, artık ikinci 3 milyar euro için çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi.

Dimitris Avramopulos

AB, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması kapsamında iki parça halinde 3'er milyar euroluk mali yardımda bulunmayı taahhüt etmişti. Bu yardımın 3 milyar euroluk ilk kısmı farklı projelerde kullanılmak üzere harcanmaya başlandı.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 14:22
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