AB sonunda onayladı

AVRUPA KOMİSYONU, TÜRKİYE'YE 3 MİLYAR EURO'LUK SIĞINMACI YARDIMINI ONAYLADI
Bu gelişmeyi Twitter hesabında duyuran Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, artık ikinci 3 milyar euro için çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi.
Dimitris Avramopulos
AB, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması kapsamında iki parça halinde 3'er milyar euroluk mali yardımda bulunmayı taahhüt etmişti. Bu yardımın 3 milyar euroluk ilk kısmı farklı projelerde kullanılmak üzere harcanmaya başlandı.
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