Bodrum yasta

Maçı izleyen Belediye Başkan Yardımcısı dönüş yolunda öldü. Kaza dün Muğla Bodrum'da meydana geldi. Belediye Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapan evli ve iki çocuk babası İsmail Altındağ (55) pazar gecesi arkadaşları ile birlikte Galatasaray-AtikerKonyaspor maçını izledi. Maç bitikten sonra 3 kilometre ileride bulunan evine gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Altındağ aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamadı. Önce yoldan çıktı sonra da denize uçtu. Kazayı görenler sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu denizden çıkartılan araçta Altındağ'ın cesedine ulaşıldı. Talihsiz adamın içi su dolan araçta boğulduğu belirlendi. Belediye Başkanı MehmetKocadon "Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Eve dönerken böyle bir kaza olmuş. Acımız büyük" dedi. Eşi sağlık sektöründeçalışan Altındağ'ın ölümü,ailesi ve BodrumBelediyesi çalışanlarınıyasa boğdu. Kazayla ilgilisoruşturma başlatıldı.
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