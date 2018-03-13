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Belediyesi Başkan Yardımcısı , otomobiliyle denize uçtu. Talihsiz adam hayatını kaybederken, ölümü sevenlerini yasa boğdu

Bodrum yasta
Maçı izleyen Belediye Başkan Yardımcısı dönüş yolunda öldü. Kaza dün Muğla 'da meydana geldi. Belediye Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapan evli ve iki çocuk babası İsmail Altındağ (55) pazar gecesi arkadaşları ile birlikte Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını izledi. Maç bitikten sonra 3 kilometre ileride bulunan evine gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Altındağ aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamadı. Önce yoldan çıktı sonra da denize uçtu. Kazayı görenler sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu denizden çıkartılan araçta Altındağ'ın cesedine ulaşıldı. Talihsiz adamın içi su dolan araçta boğulduğu belirlendi. Belediye Başkanı Mehmet Kocadon "Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Eve dönerken böyle bir kaza olmuş. Acımız büyük" dedi. Eşi sağlık sektöründe çalışan Altındağ'ın ölümü, ailesi ve Bodrum Belediyesi çalışanlarını yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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