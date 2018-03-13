Afrin’in merkezi için çember kapanıyor

Afrin yürüyüşüne devam eden Mehmetçik, şehir merkezinin kapılarına dayandı. Öncü birlikler Afrin şehir merkezinin sadece birkaç yüz metre uzaklığında bekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün Afrin, Cinderesi ve Bülbül çevresindeki Kibar, Zındıkan, Kile, Gümüşburç, Celeme, Hapol, Berlane Kuy, Küçük Karkin, Başilhaya, İskan, Kızılbaş ve Kutanlı köylerini teröristlerden temizledi. Böylece Cinderesi'nden Afrin'e uzanan güneydoğu hattında sadece 6 km'lik bir mesafe kaldı.



Zeytin Dalı Harekatı'nın 52'nci gününde harekat merkezi, Afrin şehir kuşatmasının son ayrıntılarını planlıyor. Bölgeye askeri sevkiyat dün de sürdü. İnsansız Hava Araçları (İHA) gün boyunca şehrin üzerinde uçup bölgenin röntgenini çekti. TSK VE ÖSO Afrin'i gören hakim tepelerde pozisyon aldı. Güneye doğru ilerleyen birliklerin hedefinde ise daha önce teröre destek konvoylarıyla gündeme gelen Nubbul-Zehra yolu var.



MAYIN TEMİZLİĞİ BAŞLADI

Afrin'deki teröristlerin can damarı olan Nubbul-Zahra yolunun kontrolünü sağlayan birçok hakim tepeyi ele geçirmeyi başaran birlikler kısa süre içinde yolu tüm hatlarıyla kontrol edecek. Bu güzergahın da kontrol altına alınmasıyla birlikte askeri açıdan Afrin taktiksel olarak düşecek.

Teröristlerden temizlenen bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmalarına da devam ediliyor. TSK'nın en gözde ekiplerinden olan Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ Timi), PKK/YPG ve DEAŞ tarafından tuzaklanan bombaları imha ediyor. METİ görevlilerinin çalışmalarına mayın arama köpekleri de destek veriyor. Aralarında anti tank mayınları ile cep telefonu ve telsiz gibi cihazlar yardımıyla uzaktan kontrol sağlanabilen el yapımı patlayıcıların da bulunduğu mühimmatı imha eden ekipler, patlayıcı tespit detektörleri ve sinyal kesici jammer da kullanıyor. Tespit edilen patlayıcılar kontrollü infilak ettiriliyor. Son operasyonla Afrin'de 5'i belde merkezi, 163'ü köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 201 bölge kontrol edildi. Harekatın başlangıcından itibaren 3 bin 381 terörist etkisiz hale getirildi. Son harita alan ölçümlerine göre, harekatta kurtarılan alanın büyüklüğü bin 100 kilometrekareyi aştı. Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor.



BİR KAHRAMAN ASKER ŞEHİT

Teröristlerden temizlenen Cinderesi'ndeki arama tarama çalışmaları sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart (29) şehit oldu, bir asker de yaralandı. Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden geçici görevle harekatâ katılan Taner Kart'ın şehadet haberini memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan annesi Nurlu ve babası İlhan Kart'a Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney verdi. Bir yıllık eşinin şehit olduğu haberini Babaeski'deki evlerinde alan Ayşe Kart ise "Hayır ölmedi, yaralı o gelecek" diyerek gözyaşı döktü.

SABAH