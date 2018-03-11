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İstanbul'da yoğun sis nedeniyle vapur seferleri yapılamıyor.

İstanbul'da dün oluşan sis etkisini bugün de gösterirken, şehir hatları vapur seferleri yapılamıyor. İDO ve BUDO seferleri de iptal edildi

İstanbulda yoğun sis! Vapur seferleri iptal

İstanbul'da sis etkili olmaya devam ediyor. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı gece yarısı deniz trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler köprüsünde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı..

Öte yandan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları tüm vapur ve İDO seferleri dünden beri yapılamıyor...

Eminönü'nde sabaha karşı balık tutmaya gelen vatandaşlar ve Üsküdar sahilinde ateş yakarak çay ve kahvelerini yudumlayarak sis keyfini çıkarmaya çalıştı.

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Üsküdar sahiline gelen Erhan Demirtaş, "Arkadaşlarla beraber Trabzondan geldik bu sisli havayı yaşamak için boğaza karşı ateş eşliğinde ısınıyoruz. Keyfimiz yerinde, çayımızı yudumluyoruz, zaten karşıda kız kulesini görüyorsunuz, sisli kapanmış durumda açılmasını bekliyoruz, bu anı sabaha karşı yaşamak istiyoruz" diye konuştu..

DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ

İstanbul Boğazı'nda dünden beri etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları tüm vapur seferleri dünden beri yapılamıyor..
İDO ve BUDO seferleri de sis nedeniyle yapılamıyor. İstanbul Boğazı da sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine gece yarısından sonra kapandı..

  • 11 Mart 2018, Pazar 08:58
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