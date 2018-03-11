İstanbul'da dün etkisini gösteren sis nedeniyle vapur seferleri iptal oldu, Marmaray'da büyük yoğunluklar oluştu. sabah saatlerinde kısmen etkisini yitermiş ve vapur seferleri normale dönmüştü. Ancak sis yeniden bastırdı. Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri yapılamıyor. Sisin bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre pazartesi sabahı da İstanbul'da sis etkili olacak.

Okulların ve mesailerin başlangıcına denk gelen sabah saatlerinde etkisi daha kuvvetli olan sisin yarın da etkili olarak salı günü yerini yağmura bırakması bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞMURLU HAFTA GELİYOR

Yeni haftanın ilk gününde sis etkili olacak ancak ilerleyen günlerde yurdun çeşitli bölgelerinden yağmur haberleri gelecek. Salı günü Türkiye'nin batısını etkileyecek yağışlar çarşamba günü doğu bölgelere kaysa da perşembe günü yurdun tamamı yağış alacak.