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Erdoğan'ın talimatı sonrası Diyanet harekete geçti

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, gündemdeki konulara ilişkin saat 17.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğanın talimatı sonrası Diyanet harekete geçti

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında bugün saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunacak.

  • 11 Mart 2018, Pazar 14:01
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