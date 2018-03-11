AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında bugün saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunacak.
Erdoğan'ın talimatı sonrası Diyanet harekete geçti
Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, gündemdeki konulara ilişkin saat 17.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.
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