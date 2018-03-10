Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan temizleyerek Afrin ilçe merkezi sınırları içine girdi. Afrin ilçe merkezine bağlı Şavarighat El Caviz köyü sakinleri, köylerini teröristlerden kurtaran ÖSO savaşçılarını zılgıt çekerek sevinçle karşıladı. "Bizi cehennemden kurtardınız" diyen kadınlardan bazıları da gözyaşlarını tutamadı. Afrin merkeze doğru hızla ilerleyen TSK ve ÖSO, Afrin ve Azez'e su sağlayan 17 Nisan Barajı'nın bulunduğu noktayı da ele geçirdi.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre: Bugün itibariyle 3195 terörist öldürüldü.





TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, Afrin ilçe merkezinin kuzeydoğusundaki Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini kurtardı. Söz konusu yerleşimler, Zeytin Dalı Harekatı'nda ilçe merkezinde ele geçirilen ilk köyler oldu. TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Büyük Halobu köyünü temizledi. Böylece 17 Nisan Barajı'nın bulunduğu nokta da ele geçmiş oldu.





BARAJDA KONTROL

İlçenin adını aldığı Afrin Çayı üzerine kurulu baraj gölünün çevresindeki mağaralarda gizlenen teröristlere yönelik operasyonun sürdürüldüğü belirtildi. Baraj göletinin batı kısımları teröristlerin işgalinde bulunuyor.

17 Nisan Barajı, Afrin'in kuzeyinde Şeran belde merkezinde bulunuyor. İlçe genelinde elektrik ve temiz su ihtiyacını karşılayan tek kaynak niteliğinde. 1977 yılında inşa edilen baraj, Şeran ve Afrin'in elektrik ihtiyacının yaklaşık üçte birini sağlıyor. YPG/PKK, 6 yıl önce Afrin'i ele geçirdiğinde bu barajdan, Suriye-Türkiye sınırında askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez'e gönderilen suyu da kesmişti.

BATI KAVŞAĞI ÖSO'DA

Azez'in Afrin ve Halep ile ulaşımını sağlayan ve dört yılı aşkın süredir terör örgütü PYD/PKK denetiminde olan Batı Kavşağı da önceki gün akşam çatışmaların ardından ÖSO kontrolüne girdi. Kavşakta kontrolün sağlanmasıyla çok sayıda ÖSO mensubu, yıllardır geçiş yapamadıkları bölgeye giderek sevinç gösterileri yaptı. Türkiye lehine sloganlar atan ve ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran ÖSO üyeleri, en kısa zamanda Afrin'i özgürleştireceklerini ifade etti.





TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in kuzeyindeki Maranez köyüne de operasyon başlattı. Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile vurduğu Maranez'deki hedefler ÖSO tarafından yoğun ateş altına alındı. Birlikler, son olarak Afrin'in Meryemeyn köyünü teröristlerden temizlemek için operasyon başlattı. Köydeki teröristlere ait hedefler Türk jetlerinin hava bombardımanıyla vuruldu. Köydeki teröristler, daha önce ÖSO güçlerinin kontrolüne geçen Mezra köyüne de havanlı saldırı düzenledi. Art arda atılan roketler ve havanlar, boş alanlara düştü. Bu gelişmenin ardından Türk savaş uçakları, YPG/PKK'ya ait terör hedeflerini yoğun şekilde ateş altına aldı.