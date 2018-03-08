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açıkladı! Cinderesi terörden temizlendi

: " kapsamında Cinderesi kontrol altına alınmıştır"

TSK açıkladı! Cinderesi terörden temizlendi

(), kapsamında Cinderesi'in kontrol altına alındığını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürdürülüyor.

TSK'dan yapılan açıklamada, hareket kapsamında Cinderesi'in kontrol altına alındığı açıklandı.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 19:48
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