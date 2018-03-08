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  1. Kanlı tehdit!

Sallayana 109 TL ceza

Sallanan Köprü’yü sallayıp vatandaşları korkutan gençlere para cezası kesiliyor.

Sallayana 109 TL ceza
Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde Kızılırmak üzerinde kurulu, tahta ve çelik halatla direklerden yapılma, 45 yıllık asma köprü, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Bahçelievler ile ilçe çarşısını birbirine bağlayan, yayaların kullandığı 2.5 metre eninde, 180 metre uzunluğundaki asma köprü, bölgede 'Sallanan Köprü' olarak biliniyor. Geçişler sırasında esneyen ya da sallanan köprü, yayalara korku ve heyecanı bir arada yaşatıyor. Ancak, muziplik yapıp, köprüyü sallayan ya da zıplayan kişilere ise belediye tarafından Kabahatler Kanunu uyarınca 109 lira cezası kesiliyor. Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, "Bazı gençler muziplik olsun diye zıplayıp, sıçrayarak köprüyü daha sallantılı hale getiriyor. Böyle yapanlara ceza kesiyoruz" diyor.
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