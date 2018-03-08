Sallayana 109 TL ceza

Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde Kızılırmaküzerinde kurulu, tahta ve çelik halatladireklerden yapılma, 45 yıllık asma köprü,yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.Bahçelievler ile ilçe çarşısını birbirine bağlayan,yayaların kullandığı 2.5 metre eninde,180 metre uzunluğundaki asma köprü,bölgede 'Sallanan Köprü' olarak biliniyor.Geçişler sırasında esneyen ya da sallananköprü, yayalara korku ve heyecanı bir aradayaşatıyor. Ancak,muziplik yapıp, köprüyüsallayan ya dazıplayan kişilere isebelediye tarafından Kabahatler Kanunu uyarınca109 lira cezası kesiliyor. AvanosBelediye Başkanı İsmet İnce, "Bazı gençlermuziplik olsun diye zıplayıp, sıçrayarakköprüyü daha sallantılı hale getiriyor. Böyleyapanlara ceza kesiyoruz" diyor.
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