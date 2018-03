Bakanlıktan e-Devlet müjdesi... Son tarih 31 Aralık!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, TÜBİTAK ile beraber yerli elektronik posta çalışmaları olduğunu belirterek, "Bunu da yakında açıklayacağız. Bilgilerin Türkiye 'de kalması dışarıya gitmemesini istiyoruz" dedi. Bakanlıklar ve kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerin e-Devlet'e aktarılma işlemlerinin 30 Haziran 2018'e kadar tamamlanacağını ifade eden Zerey, ikinci aşamada ise 31 Aralık 2018'e kadar kamudan kamuya, kamudan iş dünyasına olan e-Devlet hizmetlerinin tamamının aktarılacağını söyledi.ZEREY, bakanlıkları ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), ICT Medya ve Harput Ajans iş birliğiyle Mavera Salonunda düzenlenen "2. Anadolu Bilişim Buluşmaları" programının açılışında, sorumluluklarında olan PTT'yi özellikle e-ticarette öncü bir teknoloji şirketi haline getirmeye çalıştıklarını söyledi. Galip Zerey, 2016 yılında dünyada 1 trilyon 860 milyar dolar olan global perakende e-ticaret hacminin, 2021 yılında 4 trilyon 480 milyar dolar olmasının beklendiğini kaydetti.Türkiye'de 2016 yılında her 5 kişiden birinin, 2017 yılında da her 4 kişiden birinin internet üzerinden alışveriş yaptığına işaret eden Zerey, şöyle konuştu:"Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından biri, 24 saatte 140 milyon liralık satış yapıyor. Bunun katlanarak artmasını bekliyoruz. 2013 yılında e-ticaretin cirosu 14 milyar lira. 2016 yılında bu rakam 68 miyar lira. 2017'de ise 80 milyar lira olan e-ticaretin yıllık cirosunun 2021 yılı hedefi 350 milyar lira. Bunun katlanarak büyümesini bekliyoruz ama fiber alt yapının yaygınlaşması lazım. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Her eve en az 100 megabit hızında fiber bağlantısı hedefimiz var. 2019 yılı sonuna kadar bu hedefleri gerçekleştireceğiz."Yerli yazılım ve yerli ürün konusuna çok büyük önem verdiklerini dile getiren Zerey, sözlerini şöyle sürdürdü:"1 Nisan 2016-1 Nisan 2017 arasında yerli ürün kullanım zorunluluğu mobil operatörlerde yüzde 30, 1 Nisan 2017-1 Nisan 2018 için en az yüzde 40, daha sonrası için yüzde 45 olacak. Ama ne yazık ki yerli ürün oranımız yüzde 3'ü bulmuyor. Bu alanda ciddi açığımız var. Çalışmalar devam ediyor. Yerli ürün baz istasyonu ULAK'ın seri üretimi ASELSAN tesislerinde başladı. Bir ay sonra teslimatlar yapılacak. İlk başta Anadolu'nun kırsal bölgelerine birinci fazda 398 ULAK baz istasyonu kurulacak. İkinci aşamada, kurulumları devam eden bin 472 ikinci faz evrensel hizmet baz istasyonunda da yerli ürün olarak 600 ULAK kullanılması planlandı. Yerli ürün önemli, özellikle yazılım tarafı. Donanım tarafında pek şansımız yok. Çok sayıda ürün yaparsanız ancak para kazanabiliyorsunuz, sürdürülebilir oluyor."Zerey, kamuda 2016 yılının ilk aylarından itibaren sayısallaşma çalışmalarının hızlandırıldığını, bakanlıklar ve kamu kurumlarının şu an itibarıyla elektronik ortama geçtiklerini belirterek, artık belge alışverişlerinin zarflarla, kağıtlarla değil, elektronik posta aracılığıyla yapıldığını, bu uygulamanın yakın tarihte belediyeler ve üniversiteleri de kapsayacağını vurguladı. Bakanlıklar ve kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerin e-Devlet'e aktarılma işlemlerinin 30 Haziran 2018'e kadar tamamlanacağını ifade eden Zerey, ikinci aşamada ise 31 Aralık 2018'e kadar kamudan kamuya, kamudan iş dünyasına olan e-Devlet hizmetlerinin tamamının aktarılacağını bildirdi.Zerey, test çalışmaları devam eden PTT Messenger'in gerekli uygunluğa eriştikten sonra kamuda hızla yaygınlaştırılmasını planladıklarını, böylece bütün verilerin kamuda olacağını belirterek, "TÜBİTAK ile beraber yerli bir elektronik posta çalışmamız var. Bunu da yakında açıklayacağız. Bilgilerin Türkiye'de kalması, dışarıya gitmemesini istiyoruz." diye konuştu. Yarın sona erecek program kapsamında, e- ticaret, sayısal dönüşüm süreci, sayısallaşma çözümleri, sayısallaşan kentler gibi konularda çeşitli sunumlar yapılacak.