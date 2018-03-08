Aşk ve Terör

Şırnak'ta Aziz Y., kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi CananB.'yi kararından döndürmek için inanılmaz bir plan yaptı. Genç adam, geçen yıl 23 Mart'ta, Aileden Biri Huzurevi ve Bakımevi Florya Galatasaraylılar Yurdu Genel Müdürü F.Ş.'ye hitaben yazdığı mektupta, çalışanları hemşireler Canan B. ile Eylem A.'nin PKK üyesi olduklarını yazdı. Genç kız şikayette bulundu. Y. hakkında 'İftira, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle Tehdit' suçlarından 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aziz Y., "Amacım onukorumaktı" dedi.
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