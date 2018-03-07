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Komandolar Afrin yolunda

Hatay'a gelen komandolar sınır birliklerine sevk edildi


sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri Hatay'a geldi.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 20:27
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