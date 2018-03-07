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Erdoğan'ın kabulü

Erdoğan, Başbakanı Erhürman'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı ile görüştü

, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Başbakanı Tufan Erhürman'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü.


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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 22:07
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