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ABD’nin 'Cilo'su

ABD’nin Cilosu
ABD'li askerlerin ve Pentagon'un terör seviciliği yeni bir boyut daha kazandı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning, terör örgütü /'nın ana omurgasını oluşturan SDG'nin sözde komutanı (Mazlum Kobani adını kullanıyor) için 'General Mazlum' ifadesini kullanmıştı. Dışişleri Bakanlığımız ise "ABD'li sözcü yine saçmalamaya devam etmiş" cevabını verdi. ABD'nin general dediği kişi ise, İçişleri Bakanlığı'nın PKK/ üyesi olarak kırmızı listede aradığı '' kod adıyla bilinen terörist Ferhat Abdi Şahin'di... Şahin Cilo, Nisan 2017'de ABD Özel Harekât subaylarıyla Suriye'nin Karaçok Dağı'nda görüntülenmişti. Ferhat Abdi Şahin, 28 Ekim 2015'ten bu yana İçişleri Bakanlığı'nın "en çok aranan teröristler listesi"nde bulunuyor. Şahin Cilo'nun 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'ya katıldığı ve birçok kanlı eylemde rol aldığı biliniyor.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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