Şizofren ettiler

İzmir'de tıbbi satış mümessilliği yapan, evli ve bir çocuk annesi MehtapAkkaya (47), 2012 yılında muayene olmak için gittiği hastanede kan tahlili yaptırdı. Kayıtlarda hem diyabet hem de şizofreni raporunun bulunduğunu öğrendiğinde ise şoka uğradı. Olayı araştırdı. Kimlik numarasının aynı isimde başka bir kadına da verildiğini ortaya çıkardı. Bu kişinin şizofreni ve diyabet hastası olduğu için mağdur olduğunu söyleyen Akkaya, "Nüfus Müdürlüğü'ne başvuru yaptım. Kimlikte yapılan hatayı düzeltildi. Ama SGK kayıtları düzeltilmedi. Şizofreni ve diyabet hastası olarakgörünüyorum. Trafikte polis durdursa ya da iş yerim benden rapor istese şizofreni hastası olduğum için işimden olurum. Bu hata nasıl yapıldı bilmiyorum ama bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Ayrıca bu kişi 2004 -2012 yılları arasında benim sağlık haklarımdan yararlanmış. Hatayı yapanlardan şikayetçi olacağım" dedi.
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