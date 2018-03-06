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'da 16 saatlik su kesintisi (6 Mart 2018)

'da bazı bölgelerde 16 saatlik su kesintisi yaşanacak. Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? Beykoz'da sular ne zaman gelecek? İşte 'den yapılan o açıklama...

İstanbulda 16 saatlik su kesintisi

AA'nın haberine göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden ( ) yapılan duyuruya göre, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle bugün saat 10.00'dan 7 Mart 02.00'ye kadar Ümraniye ve Beykoz'un bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak.

Kesinti yapılacak yerler şöyle:

"Ümraniye'de Atatürk, İnkılap, Yamanevler, Armağanevler, Kazım Karabekir, Saray ve Hekimbaşı mahallelerinin tamamı ile Atakent, Site, Topağacı, Elmalıkent ve Dumlupınar mahallelerinin bir kısmı. Beykoz'da Yeni Mahalle'nin bir kısmı."

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  • 06 Mart 2018, Salı 09:18
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