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Hayalet çarptı

Afrin'deki teröristleri ne silahları, ne de tünelleri kurtardı! Bunun üzerine 'büyük abileri ' lar yolladı.

Hayalet çarptı
Terör-sever Batı, PKK/YPG'ye silah verdi. Yetmedi! Yollarına mayın döşedi. Bitmedi! NATO standartlarında tünel inşa etti. Özellikle labirent şekli verdi. Havalandırma ekledi.

Böylece bomba basıncını azaltmak, ölümleri en aza indirmek istedi. Tabii bu da kesmedi. Son olarak özel eğitimli lar gönderdi. Her çatıya birer-ikişer yerleştirdi.

Ama Mehmetçik, o silahların üzerine yüreğiyle gitti. Yıkılmaz sandıkları tünelleri başlarına indirdi. Ve Hayalet Timi, inlerine girdi. Paralı sniper'ları yok etti. Öldürülen terörist sayısı 2795'e yükseldi.
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