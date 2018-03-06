Hayalet çarptı
Afrin'deki teröristleri ne silahları, ne de tünelleri kurtardı! Bunun üzerine 'büyük abileri ' keskin nişancılar yolladı.
Böylece bomba basıncını azaltmak, ölümleri en aza indirmek istedi. Tabii bu da kesmedi. Son olarak özel eğitimli keskin nişancılar gönderdi. Her çatıya birer-ikişer yerleştirdi.
Ama Mehmetçik, o silahların üzerine yüreğiyle gitti. Yıkılmaz sandıkları tünelleri başlarına indirdi. Ve Hayalet Timi, inlerine girdi. Paralı sniper'ları yok etti. Öldürülen terörist sayısı 2795'e yükseldi.
Etiketler: keskin nişancı , TSK , Zeytin Dalı Harekatı
- 06 Mart 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.