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ile Putin görüştü

, Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü. Erdoğan ile Putin'in telefonla görüşmesinde, başta 'da yaşanan insanlık trajedisi olmak üzere 'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Federasyonu Başkanı telefonda görüştüler. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede, başta 'da yaşanan insanlık trajedisi olmak üzere 'deki son gelişmeler ele alındı.

İki lider, BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı kararı doğrultusunda Doğu Guta'da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak çaba harcamasının büyük önem taşıdığını vurguladılar. Görüşmede, Doğu Guta'daki halka insani yardımların ulaştırılarak, yaşanan felakate bir an önce son verilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

'ın Afrin'de terör unsurlarına karşı Türkiye'nin yürüttüğü harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunduğugörüşmede ikili ilişkilere de değinildi. İki liderin; Türkiye, Rusya ve İran'ın nisan ayında liderler düzeyinde İstanbul'da gerçekleştirecekleri üçlü zirveye dair görüş teatisinde de bulundukları kaydedildi.

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  • 06 Mart 2018, Salı 23:21
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