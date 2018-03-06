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'de bir köy daha teröristlerden temizlendi

ve , 'in Katmah köyünü teröristlerden temizledi

Afrinde bir köy daha teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (), 'in Katmah köyünü teröristlerden arındırdı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Katmah köyünü terör örgütleri /'tan kurtardı.

Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 120'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 150 bölgeyi kontrol altına aldı.

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  • 06 Mart 2018, Salı 22:42
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