ABD’ye uçtu

Türkiye'nin ney üstadı BinaliSelman'ın akrabası olan ErcanKızılkaya, adını ilk olarak "Türkiye"adlı hiphoptarzı şarkıyladuyurdu.Kızılkaya'nın buşarkısının, BabyBrown'ın 'OrientalPoison' adlıeserinde birebirkullanıldığı ortayaçıktı. Bu olayı,Takvim haber yaptı. Bu şekildeadını duyuran Kızılkaya, Türk işadamıSelçuk Sal Küçük tarafındanABD'ye davet edildi. Rüyalar ülkesinde1,5 ay kaldı. Ünlü sanatçılarLil Mo ve Pnb Chiiz ile tanıştı. İkişarkısını bu ünlülerle birlikte söyledi.Hatta "Uçmalıyım" adlı şarkıdaLil Mo ve Yollar Uzak şarkısı ilePnb Chiiz ile düet yaptı. KliblerinMart ayının sonunda yayınlanacağıöğrenildi.
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