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’ye uçtu

ABD’ye uçtu
Türkiye'nin ney üstadı Binali Selman'ın akrabası olan Ercan Kızılkaya, adını ilk olarak "Türkiye" adlı hiphop tarzı şarkıyla duyurdu. Kızılkaya'nın bu şarkısının, Baby Brown'ın 'Oriental Poison' adlı eserinde birebir kullanıldığı ortaya çıktı. Bu olayı, Takvim haber yaptı. Bu şekilde adını duyuran Kızılkaya, Türk işadamı Selçuk Sal Küçük tarafından 'ye davet edildi. Rüyalar ülkesinde 1,5 ay kaldı. Ünlü sanatçılar Lil Mo ve Pnb Chiiz ile tanıştı. İki şarkısını bu ünlülerle birlikte söyledi. Hatta "Uçmalıyım" adlı şarkıda Lil Mo ve Yollar Uzak şarkısı ile Pnb Chiiz ile düet yaptı. Kliblerin Mart ayının sonunda yayınlanacağı öğrenildi.


Mevlüt YÜKSEL
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