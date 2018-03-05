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Rusya dev proje için tarih verdi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, 'nin inşaası için tarihi açıkladı. İlk ünitenin 2023 yılında devreye alınacağı dev projenin maliyetinin ise 20 milyar dolar olması öngörülüyor.

Rusya dev proje için tarih verdi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, 'nin inşasına nisan ayında başlayacaklarını söyledi. Lihaçev, "Nisan ayının başında Akkuyu'daki arazide 'ilk betonun' dökülmesi planlanıyor" dedi.

'101 LİSANSIN 90'INI ALDIK'
arazisindeki çalışmaların başlaması için 101 lisans gerekli olduğunu da kaydeden Lihaçev, bunların 90'ını aldıklarının altını çizdi. 'nin ilk nükleer santrali olacak olan ve 20 milyar dolar yatırım maliyeti öngörülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali için ekim ayı sonuna doğru sınırlı çalışma izni alınmıştı.

Santraldeki ilk ünitenin 2023 yılında devreye alınması bekleniyor.

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  • 05 Mart 2018, Pazartesi 20:22
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