Milyonluk vurgun

Kocaeli'de, dağıtım şirketleri ve akaryakıt bayilerinde kurulu bulunan otomasyon ve yazar kasa sistemlerine dışarıdan müdahale ederek satış verilerini sildiği, ithal edilen akaryakıtı faturasız olarak piyasaya sürdüğü belirlenen şebekeye 16 Şubat'ta 72 ilde eş operasyon düzenlendi. Devleti en az 600 milyon lira vergi kaybına uğratıldığı tespit edilen 130 şebeke üyesinden, 56'sı tutuklanırken, 63'ü adli kontrolle, 10'u savcılıktan, biri de polisten serbest kaldı.
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