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'daki tehlikeli okul binasında eğitim durdu

Şişli'de sürdürülen inşaat nedeniyle toprak kayması yaşanan 'nin tehlike arz eden binasında eğitim durduruldu.

İstanbul valisi açıkladı! Şişlideki o okulda...
Valiliği 'yle ilgili olarak "Bu aşamada hafta sonu meydana gelen yağışların yol açabileceği herhangi bir risk ihtimaline karşın bugün saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir" açıklaması yaptı.
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  • 05 Mart 2018, Pazartesi 19:08
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