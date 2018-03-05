Zeytin Dalı Harekâtı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), önceki gün Afrin'in stratejik öneme sahip Raco belde merkezine girerek bölgenin büyük bölümünde kontrolü sağladı. Dün de Raco'nun doğusundaki Hacı Halil köyü teröristlerden temizlendi. Daha sonra da Cinderes'in kuzeydoğusundaki en kritik nokta olan Şeyh Hadid belde merkezi ve Mustakan köylerinin teröristlerden tamamen alındığı açıklandı. TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Soğulcak ve Aranda köylerini, Şeran beldesinin Bafelyun köyü ve dağını da YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Böylece Afrin belde merkezine doğu hattından giden yol ile Şeran belde merkezinin doğu ve güney kanadı ile örgütün Afrin merkezinin doğu ekseninde ilk savunma hatlarının olduğu Kafr Cenne ve Kıtme köyleri ateş menzili içine girdi. Son ilerlemelerle Cinderes-Afrin ilçe merkezi arasındaki karayolu bağlantısı da kesilmiş oldu.



ÖSO güçleri sosyal medya hesaplarından Afrin'de Cemelli köyünü ve Bafelyun Tepesi ve çevresinin teröristlerden temizlenmesi sırasında çıkan çatışmaların görüntülerini yayınladı. Harekâtta Bülbül belde merkezinin ardından stratejik önemdeki Raco ve Şeyh Hadid belde merkezlerinin de alınmasıyla ele geçen belde merkezi sayısı üçe yükseldi. Afrin'e açılan kapı Cinderes'e yönelik operasyonlar da karadan ve havadan desteklenen atışlarla hız kazandı. Böylelikle TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKKDEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 3'ü belde merkezi, 102'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/ PKK'ya ait üs olmak üzere 134 noktayı ele geçirdi.



Uğur YILDIRIM