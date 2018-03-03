Yıldırım:'Bir terörist dahi kalmayıncaya kadar...'

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün bizi üç beş terör örgütüyle tehdit edeceklerini, terbiye edeceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri, ekonomik krizler, eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir ama bugün bu hesap bu çarşıya uymaz." dedi.

Yıldırım, Kütahya Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Kendisini coşkuyla karşılayan Kütahyalılara teşekkür eden Yıldırım, kurulduğu günden bu güne AK Parti Kütahya Teşkilatında görev yapanlara teşekkür etti, hizmet yarışına devam edeceklere de başarılar diledi.

Kütahya'nın "kutlu yolculukta" hep kendileriyle beraber olduğunu, 3 Kasım 2002'de bu yolculuğa çıkarken Kütahya'nın, "milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan" ile beraber olduğunu söyleyen Yıldırım, vatandaşların 2002'deki seçimde teveccüh göstererek, Kütahya'nın meclisteki temsil görevini AK Parti'ye verdiğini belirtti.

Yıldırım, 16 Nisan halk oylamasında, Kütahya'nın, yüzde 70'lere varan bir destekle cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' dediğini dile getirerek, "Siz, büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarlarısınız. Kütahyalı 'AK bacılar' siz geleceğimizin teminatısınız." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "2019'da yeniden tarih yazmaya var mısınız?", "2019'da 'AK Kadınlar' yeni bir desten yazacak mıyız?", "2019'un yıldızı Kütahya olacak mı?" sorularına da salonda bulunanlardan olumlu cevap aldı.

"BU TOPRAKLAR BİR CİHAN DEVLETİNİN KURULDUĞU TOPRAKLAR"

Aslanapalıların, 2017 halk oylamasında yüzde 86 oranında "evet" desteği verdiğini aktaran Yıldırım, Aslanapalılara teşekkür etti.

Kütahya'nın ilçelerini tek tek sayan Yıldırım, 2019 seçimleri için söz aldı, destek istedi.

Bu toprakların bir cihan devletinin kurulduğu, Ertuğrul Gazi'nin at koşturduğu topraklar olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kütahya, kuruluş şehri. Kütahya kurtuluş şehri. Ertuğrul Gazi'nin anası Hayme Ana'nın, Evliya Çelebi'nin şehri. Cihan imparatorluğunun kalbidir Kütahya. 1946'da Adnan Menderes'i bağrından çıkaran ilimizdir Kütahya. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya 15 Temmuz'da diriliş destanını yazdı. Cumhurbaşkanımız 20 Ocak'ta burada Zeytin Dalı Harekatı'nın fiilen başladığını dünyaya duyurdu, Kütahya'dan duyurdu. Bugün Zeytin Dalı'nın 43'üncü günü. Kütahya'nın plakası da 43. Bugün de Afrin'de destanlar yazan kahraman Mehmetçiklerimize Kütahya'dan selamlarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bugüne kadar bu güzel ülke için, istikbalimiz için canlarını seve seve veren bütün şehirlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Afrin şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum."





"BU HESAP ÇARŞIYA UYMAZ"

Afrin'de teröre karşı mücadele eden Mehmetçiğe Allah'tan muzaffer olmalarını dileyen Yıldırım, "81 milyon vatandaşımız, bir millet onların arkasındadır. Hayme Ana'nın torunları dualarıyla yanındadır. Kütahyalı hanım kardeşlerim, Kilisli, Antepli, Karadenizli, Egeli, Güneydoğulu hanım kardeşlerim Mehmetçiğimizin arkasındadır. Orada o topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu şanlı mücadele devam edecek." şeklinde konuştu.

"Tarih boyunca nice tuzaklar, nice desiseler görmüş, hepsinin de üstesinden gelmiş asil bir milletin evlatlarıyız." diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Bugün bizi 3-5 terör örgütüyle tehdit edeceklerini, kendi geleceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri, ekonomik krizleri, eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir. Ama bugün, bu hesap çarşıya uymaz, bu hesap Kütahya'ya hiç uymaz. Bugün artık ekonomimiz Allah'a şükür güçlü, dimdik ayaktayız. Harcadığımız mesai, döktüğümüz akıl teri, alın teri üretim olarak, istihdam, olarak, ihracat olarak geri dönüyor. Türkiye, 2017 üçüncü çeyreğinde yüzde 11 üzerinde büyüme gösterdi ve dünyada bir numara oldu. Türkiye'ye de birincilik yakışır. Sanayi üretimimiz günden güne artıyor."

Türkiye'de büyüme rakamları, ihracat rakamlarının artarak devam ettiğin dikkati çeken Yıldırım, ülkenin 2017'de toplam ihracatının 159 milyar dolara ulaştığını bildirdi.





Ülkenin 2002'de, AK Parti iktidarından önce ihracatının 36 milyar dolar olduğunu söyleyen Yıldırım, bu sürede Kütahya'nın da ihracatının arttığını, kentin ihracatının 43 milyon dolardan 217 milyon dalara çıktığını belirtti.

Yıldırım, "Genç, dinamik nüfusumuzla, girişken kadınlarımızla, Hayme Ana'nın torunlarıyla daha büyük işleri inşallah başaracağız." diye konuştu.

AK Parti siyasetinin 16 yıldır göz bebeği, gizli kahramanlarının "AK kadınlar" olduğunu belirten Yıldırım, "Bugün AK Parti'nin kadın üye sayısı 4,5 milyonu bulmuştur. Kütahya'da 216 bin kadın seçmen var. Erkek seçmenlerin sayısından daha fazla. Bunu biliyor muydunuz? Yani Kütahya'daki başarının arkasında 'AK kadınlar' var. Kütahya'da 28 bin AK Parti'li kadın üyemiz var. Şimdi artık zaman, bu sayıyı iki katına çıkarma zamanıdır." diye konuştu.

Yıldırım'ın, Kütahya yöresi şivesiyle, "Bu işi kolayca halledivereceksiniz artık" demesi de salonda bulunanlarca alkışlandı.



AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayrak çağrısını hatırlatarak "Sen bayrağını cebine koyup Hakkari'ye girerken biz bayrağımız göğsümüzde, kalbimizde ve ofisimizde, Türkiye'nin her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyorduk. Tabii ki güzel bir şey. Bu noktaya gelmiş olması da Türkiye adına büyük bir kazanımdır." dedi.

Başbakan Yıldırım, Kütahya Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarıyla kadınların toplumun her kesiminde daha fazla söz sahibi olmaya başladığına dikkati çekti.

Konuşmasında siyaset ve bürokrasi gibi alanlardaki kadın temsil oranları hakkında bilgi veren Yıldırım, "Bugün Türkiye'de 40 kadın belediye başkanımız var. Devlette çalışanların yüzde 40'ı, hakim savcıların yüzde 43'ü, üniversitede görev yapan hocaların, akademisyenlerin yarısı kadınlarımızdan oluşuyor. Öğretmenlerimizin yüzde 65'i kadınlardan oluşuyor. Kadınlar adım adım iktidarı ele alıyor." diye konuştu.

Yıldırım, şu anda Türkiye'deki dev şirketlerin birçoğunu da kadınların yönettiğine işaret ederek "Kadınlarımıza yaptığımız yatırım katbekat fazlasıyla geri geliyor. Cephedeki Mehmetçikler de sizin evlatlarınız, onlarla gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Ümit verici bu gelişmelerin kendilerini daha da gururlandırdığını vurgulayan Yıldırım, "Çünkü bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. Gücümüz işte bu yiğit, ak kadınlarımız, gençlerimiz. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Slogan atmayıp iş yaptıklarını, kavga etmeyip eser ürettiklerini aktaran Yıldırım, son 16 yıllık dönemde şehirleri adeta yeni baştan imar ettiklerini, Türkiye'yi bir uçtan bir uca yatırım ve hizmetlerle donattıklarını söyledi.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Başbakan Yıldırım, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın "Bu dünya oturma yeri değildir. Yapacağın iyi ve doğru işlerle insanların hizmetinde bulunursan güzel övünçler senin olur." sözünü anımsatarak "Biz de Hayme Ana'nın öğüdünü tuttuk, güzel işler yaptık, milletimizin dediği işleri yaptık, işte bugünlere geldik. AK Parti ruhu budur. İnançla, kararlılıkla, gece gündüz demeden çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kütahya'ya 16 yılda 12 milyar lira yatırım yaptıklarını, Kütahya'nın geçen yıl 217 milyon dolar, ocak ayında ise geçen yıla göre yüzde 15 artışla 18 milyon dolar ihracat yaptığını bildiren Yıldırım, Kütahya'nın durmaksızın üretmeye, ihraç etmeye devam ettiğini, çinilerinin dünyayı süslediğini dile getirdi.

Kütahya'nın modern hastaneler, okullar ve spor tesisleriyle büyüyüp geliştiğine işaret eden Yıldırım, 2003'te sadece 10 kilometre olan bölünmüş yol sayısının da şu an 310 kilometreye çıktığını anlattı.

"Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin." diyen Yıldırım, Kütahya'nın sadece karayolunda değil havayolunda da ön sıralarda olduğunu, yolcu sayısının 5 yılda 3 binden 103 bine çıktığını bildirdi.

"KADIN, ENGELLİ GENÇLERE İLAVE İŞ SAĞLAYAN İŞVERENLERE, PRİM DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Başbakan Yıldırım, Kütahya'ya doğalgazı getirdiklerini ve bu yıl da Simav ve Hisarcık'a doğalgaz verileceğini belirterek şöyle devam etti:

"Şimdi Kütahya'ya hızlı tren de geliyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Eskişehir'den Afyon'a, Isparta, Burdur'a kadar bu tren yolu devam edecek. Çok yakın zamanda 600 yataklı hastanemizi de hizmete açacağız. Organize Sanayi Bölgesi'nde başladığımız çalışmalar tamamlandığında burada çalışan sayısı 12 binden 30 bine çıkacak. Gençlerimize, kadınlarımıza iş, aş temin edeceğiz. Kadın, engelli gençlere ilave iş sağlayan iş verenlere, prim desteği vereceğiz. Kadınlarımızın çalışma hayatına daha fazla katılması için gündüz kreş bakımevlerini kadın işverenlerden yaptıranlardan vergi almayacağız. AK Parti olarak Türkiye'nin davasına sahip çıkan tek partiyiz. Türkiye'nin gücüne 15 yıldır güç katıyoruz. AK Parti milli iradenin temsilcisidir, AK Parti Türkiye'nin partisidir. Türkiye, AK Parti ile güçlendi, büyüdü."

"MEMLEKETİN İŞLERİNDEN BİHABER, YOLLARDA YÜRÜYORLAR"

Başbakan Yıldırım, 16 yılda devrim niteliğinde işler yaptıklarını ifade ederek ülkeyi 2002'ye kadar millete efendi olmak isteyenlerin yönettiğini dile getirdi.

"Millete efendilik yapmak değil, millete hizmet zamanıdır." diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdüklerini söyleyen Yıldırım, özellikle kadınların siyasette daha etkin yer alması için de her türlü imkanı seferber ettiklerine işaret etti.

Yıldırım, kız çocukların okullaşma oranını yüzde 42'den 82'ye, üniversitede eğitim alan kız çocuklarının oranını da yüzde 12'den yüzde 44'e çıkarttıklarını aktardı.

Salondakilere "Bunu görmeyen birileri var mı?" diye soran Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Elbette var. Başta anamuhalefet partisi, onun başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. 20 Şubat'ta grup toplantısında diyor ki 'Biz iktidara gelirsek kız çocuklarını okula gönderen ailelere destek vereceğiz.' Uyan da balığa gidelim. 15 yıldır AK Parti bu desteği veriyor zaten. Söyleyeceksen yeni bir şey söyle, yapılanı söyleme. Memleketin işlerinden bihaber, yollarda yürüyorlar. Biraz da millete ne iş yapıyoruz, ne hizmet ediyoruz, hangi destekleri yapıyoruz, hangi projeler yapılıyor buna kafa yorun."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk bayrağı çağrısını hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Sen bayrağını cebine koyup Hakkari'ye girerken biz bayrağımız göğsümüzde, kalbimizde ve ofisimizde, Türkiye'nin her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyorduk. Tabii ki güzel bir şey. Bu noktaya gelmiş olması da Türkiye adına büyük bir kazanımdır. Bayrağımız bizim canımız, rengi bizim kanımız, hilali bağımsızlığımızın sembolü, yıldızları her bir şehidimizin nişanesidir."

"ÇAMUR SİYASETİ YAPANLAR, SİYASET SAHNESİNDEN SİLİNECEK"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çamur siyaseti de tembellik siyaseti de AK Parti'yle son buldu. Artık yan gelip yatarak her seçimden yenilgiyle çıktığı halde zafer nidaları atarak muhalefet yapanların miadı doldu. İnşallah cumhurbaşkanlığı sistemiyle milletin halini, memleketin geldiği yeri bilmeden boş boş konuşanlar, atanlar tutanlar tarihe teslim olacak. Çamur siyaseti yapanlar, siyaset sahnesinden silinecek.

Dün halk oylamasında 'Hayır'da bir olalım' diyenler, bugün milli duruş, yerli duruş sergileyenlere ateş püskürüyor. Biz onların derdini biliyoruz. Onlar geleceklerini gördüler, kaybedeceklerini şimdiden anladılar, onun telaşını yaşıyorlar. Kongrelerimizin şu heyecanı, salondaki şu coşku onların uykularını kaçırıyor. Anladılar ki 2019 yenilgisi daha şimdiden kapılarını çalıyor. Hizmette kusur etmediğimiz için bu konuda söz bulamayanlar 'Cumhur İttifakı'na sataşıyorlar. Bu aciz siyaset karşısında söylenecek tek bir şey var, biz onları kendi haline bırakıp işimize bakalım."

Salondakilere 2019'a hazır olup olmadıklarını soran Yıldırım, "Coşkun, heyecanın, hizmet aşkın, dava arkadaşlığın için sağ ol, var ol Kütahya. Yolunuz bahtınız açık olsun. Kongremiz hayırlara vesile olsun." dedi.