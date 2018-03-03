Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin art arda güzel haberler gelmeye devam ediyor... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Hamilek ve Ramadiye köylerini teröristlerden arındırdığı bilgisinin hemen ardından Anadolu Ajansı Racu belde merkezinin de kontrol altına alındığını duyurdu. Ajansın son dakika olarak geçtiği haberde, çatışmaların da yer yer sürdüğü bilgisi verildi.

ÖSO KOMUTANI: RACO'DAN SONRA STRATEJİK NOKTALARA GEÇECEĞİZ

ÖSO Doğu birlikleri komutanı Ebu Hatem Şakra bölgedeki son gelişmelere ilişkin TSK ve ÖSO'nun Raco merkezini ele geçirdiğini söyledi. Şakra operasyonda yavaş ilerlemenin nedeni olarak ise sivillere zarar vermemek olarak açıkladı. Teröristlerin sivilleri kalkan olarak kullandığını söyleyen Şakra, "Çok dikkatli ve yavaş ilerliyoruz. Terörisler temizleninceye kadar operasyon devam edecek. Sivillere zarar verilmedi. Buradan sonra bazı stratejik noktalara ilerleyeceğiz" dedi.

"TÜRK ORDUSU 100 YIL SONRA RACU'DA"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber yayınında Racu belde merkezinin ele geçirilmesiyle ilgili "Terör unsurlarının moral ve motivasyonun kırılması adına önemli bir gelişme. Teröristler buralarla ilgili çok iddialıydı. PKK sürekli çok yatırım yapılan bir örgüt. Uluslararası alanda yatırım yapılan bir örgütün böyle bir fiyasko yaşaması açıkçası kamu diplomasisi anlamında önemli bir gelişme. Racu'nun tarihsel anlamda da önemli bir yer. 1918'de Mustafa Kemal Paşa'nın emir komutasındaki 7. ordunun Afrin alanındaki karargahı Racu'daydı. Bu anlamda da çok özel bir başarı. Türk ordusu 100 yıl sonra Racu'da gibi bir başlık çok rahatlıkla kurulabilir" dedi.

"ZAFERE GİDEN YOLDA ÇOK SAĞLAM BİR ADIM"

Racu'nun ele geçirilmiş olmasıyla ilgili Ağar şunları kaydetti:

Zafere giden yolda çok sağlam bir adım. Racu'nun önünde hala ele geçirilmesi gereken dağlık bir bölge var. Bu dağlık bölgenin ele geçirilmesiyle birlikte Afrin vadisine geçilecek. Silahlı Kuvvetlerimiz kritik arazi kesimlerini ele geçirdi öncelikle. Racu Afrin'den önce ele geçirilmesi zorunlu olan temel meskun mahallerden bir tanesiydi. Dağlık alanların ele geçirilmesiyle birlikte Afrin üzerine istikrarlı bir etki ortaya çıkacak. Bu etki kuzeydoğu ekseninden ve Cinderes'in de ele geçirilmesiyle tam anlamıyla Afrin Hilal kuşatmasına dönecek. Racu'nun düşmesi çok önemliydi. PKK şunu düşünüyor... Sızma yapıyor, taktiksel etki yaratmaya çalışıyor. Racu'nun bu şekilde ele geçmiş olması, onların güvendikleri dağa yağan kar olarak değerlendiriyorum.