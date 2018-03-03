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Teröristbaşı Müslüm Berlin'de

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü /'nın eski eş başkanı Berlin'de ortaya çıktı. Terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm Berlin'de düzenlenen mitinge katıldı

Teröristbaşı Müslüm Berlinde

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü /'nın eski eş başkanı Berlin'de ortaya çıktı.

'nın başkenti Berlin'de terör örgütü /PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılan PYD eski eş başkanı Salih Müslüm burada bir konuşma yaptı.

Brandenburg Kapısı önündeki mitingde zaman zaman bölücü başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına rağmen polisin müdahale etmemesi dikkati çekti. Polisin sadece posterlerin indirilmesi konusunda sahneden anons yaptırdığı duyuldu.

Sol Parti Federal Milletvekili Tobias Pflüger de mitinge katılarak yaptığı konuşmayla terör örgütü yandaşlarına destek oldu.


Öte yandan Berlin polisinden yapılan açıklamada, miting öncesi yapılan yürüyüş esnasında PKK yandaşlarının polise poster sopaları ve göz yaşartıcı gazla saldırdıkları ve 4 polisin yaralandığı belirtildi.

Burada yaşanan olayda 3 PKK yandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.

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  • 03 Mart 2018, Cumartesi 19:16
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