Suriye’yi ABD’de bölüştüler

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK'nın işgalini sonlandırmak için TSK ve ÖSO'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Pentagon ülkeyi parçalama planına hız verdi. Star gazetesinin haberine göre Washington'da 4 ülkenin diplomatlarını toplayan ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG için Akdeniz'e kadar ulaşan bir terör devleti planını devreye soktuğu ortaya çıktı. Lübnan'ın El Akhbar gazetesi, İngiliz diplomatik kaynaklarından ele geçirdiği toplantı notlarını yayımladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Masası'ndan David Satterfield'in liderlik ettiği, Fransa Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Şefi Jérôme Bonnafont, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Masası'ndan Hugh Cleary, Ürdün Dışişleri Bakanı Danışmanı Navef Vasfi El Tal ve Suudi General Cemal El Akil'in 11 Ocak 2018'deki gizli toplantısında Suriye'nin taksim planı masaya yatırıldı.

SURİYE PARÇALANACAK:

El Akhbar'ın haberine göre ABD'li diplomat Satterfield, müttefiklerine Beyaz Saray'ın Suriye'yi bölme hedefinden geri dönmeyeceğini söyledi. Muhaliflerin 'toprak bütünlüğü' ısrarından vazgeçirilmesi üzerinde durulan toplantıda sürece mutlaka Suriye topraklarının doğusunu ve kuzeyini elinde tutan PYD/PKK'nın dahil edilmesi gerektiği belirtildi.

AKDENİZ'E ULAŞILMALI:

PYD'nin paravanı SDG aracılığıyla petrol bölgesi Deyr ez-Zor'u da içine alan topraklarda terör devleti kurulmasını öngören planın görüşüldüğü toplantıda, ABD destekli örgütün işgalindeki toprakların Akdeniz'e kadar ulaşması gerektiğinin altı çizildi.





TEK ENGEL TÜRKİYE:

Satterfield'in bu zamana kadar Pentagon'un Suriye'yi işgal için 4 milyar dolar harcadıklarını aktardığı zirvede, PYD/YPG'ye itiraz eden Türkiye'nin 'SDG'nin Arapları da içeren bir yapı olduğu söylemiyle kandırılması' gerektiği konuşuldu. Ankara'nın kabul etmemesi durumunda projenin hayata geçirilmesi için Türkiye'nin engellenmesinin zorunluluk olduğu vurgulandı.

PYD'YE ELÇİ ATANACAK:

Toplantıda Washington yönetiminin Türkiye'yi provoke edecek adımlardan kaçınacağı kaydedilirken, SDG ile ilişkilerin el altından devam edeceği ifade edildi. El Akhbar'ın haberinde Beyaz Saray'ın SDG ile ilişkiler için bir 'elçi' atayacağı ve bu ismin de ABD'nin eski Bahreyn Büyükelçisi William Roebuck olacağı dile getirildi.

SOÇİ VE ASTANA'YA SABOTAJ!

Pentagon ve müttefiklerinin Suriye'de terör devleti kurulmasını öngören projesinde Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Cenevre barış görüşmelerinin önemine vurgu yapıldı. ABD'li diplomat bundan sonra Astana'ya temsilci yollamayacaklarını belirtirken Soçi'deki Suriye Ulusal Kongresi'nin sabote edileceği ifade edildi. Yeni yol haritası için BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Steffan De Mistura'nın Esad rejimi, Suriyeli muhalifler ve terör örgütü PYD/SDG'nin bir araya getirileceği bir Cenevre süreci planlandığı kaydedildi.

DARBECİ SİSİ DE KATILACAK

Tutanaklara göre, kendilerini 'Suriye gurubu' olarak nitelendiren 5 ülke bir sonraki toplantının 23 Ocak 2018'de Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenmesi konusunda anlaştı. Gelecek zirveye darbeci Sisi liderliğindeki Mısır'ın da katılması kararlaştırılırken, Türkiye'nin de dahil edilebileceği fakat Washington'ın 'Ankara'nın PYD konusundaki şerhinin süreci kötü etkilemesinden endişe duyuduğu' ifade edildi.