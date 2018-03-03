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'ten kuruluş yıl dönümüne özel ''

Milli İstihbarat Teşkilatının () 90'ıncı kuruluş yıl dönümüne özel oluşturulan ve Türk istihbarat tarihinin değişik dönemlerine ait bazı doküman ve istihbari ekipmanları içeren "", 5 Mart'ta ziyarete açılacak.

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  • 03 Mart 2018, Cumartesi 10:38
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