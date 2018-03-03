Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 90'ıncı kuruluş yıl dönümüne özel oluşturulan ve Türk istihbarat tarihinin değişik dönemlerine ait bazı doküman ve istihbari ekipmanları içeren "Temas Sergisi", 5 Mart'ta ziyarete açılacak.
MİT'ten kuruluş yıl dönümüne özel 'Temas Sergisi'
Etiketler: MİT , Temas Sergisi , Osmanlı Arşivi , Soğuk Savaş , Türkiye
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