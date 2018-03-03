Erzincan depremle sarsıldı!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 12.05'te, merkez üssü Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok." dedi.

Arslantaş, sarsıntının ardından başlattıkları araştırmaların sürdüğünü söyledi.