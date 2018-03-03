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Düğmeye basıldı! Bunu yapan memur olamayacak

Düğmeye basıldı! Bunu yapan memur olamayacak

Hükümet, son günlerde artan çocuk ve kadın istismarlarına karşı çok önemli bir yasa çalışması yapıyor. 6 bakanlığın ortak yürüttüğü çalışmayla bu suçları işleyenlere karşı hem cezaların artırılması hem de önleyici tedbirlerin alınması gündemde. Bu konuda hazırlanan yasal düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirilecek.

  • 03 Mart 2018, Cumartesi 13:12
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