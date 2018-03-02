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İstanbul trafiğini kilitleyen kaza!

E5 karayolunun Sefaköy bölümünde Avcılar istikametinde kamyonun üzerindeki trafo devrildi. Yola akan yağ metrobüs seferlerini de aksattı

İstanbul trafiğini kilitleyen kaza!

E-5 Karayolu Sefaköy mevkii Avcılaristikametinde rampada seyir halindeki kamyonda yüklü trafo yola devrildi. Trafo içindeki yağ yola akınca Avcılar istikametinde temizlik çalışmaları nedeniyle durdu. Trafik akışı yan yola kaydırıldı. Metrobüs seferlerinde de aksamalar yaşanmaya başladı. Kısa süre içerisinde trafo yoldan kaldırılsa da yolun temizlenmesi çalışmaları nedeniyle halen trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.
Ters istikamette ise seyir trafiği yoğunluğa neden oldu.

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  • 02 Mart 2018, Cuma 08:47
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