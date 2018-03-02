E-5 Karayolu Sefaköy mevkii Avcılaristikametinde rampada seyir halindeki kamyonda yüklü trafo yola devrildi. Trafo içindeki yağ yola akınca trafik Avcılar istikametinde temizlik çalışmaları nedeniyle durdu. Trafik akışı yan yola kaydırıldı. Metrobüs seferlerinde de aksamalar yaşanmaya başladı. Kısa süre içerisinde trafo yoldan kaldırılsa da yolun temizlenmesi çalışmaları nedeniyle halen trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.
Ters istikamette ise seyir trafiği yoğunluğa neden oldu.
İstanbul trafiğini kilitleyen kaza!
E5 karayolunun Sefaköy bölümünde Avcılar istikametinde kamyonun üzerindeki trafo devrildi. Yola akan yağ metrobüs seferlerini de aksattı
E-5 Karayolu Sefaköy mevkii Avcılaristikametinde rampada seyir halindeki kamyonda yüklü trafo yola devrildi. Trafo içindeki yağ yola akınca trafik Avcılar istikametinde temizlik çalışmaları nedeniyle durdu. Trafik akışı yan yola kaydırıldı. Metrobüs seferlerinde de aksamalar yaşanmaya başladı. Kısa süre içerisinde trafo yoldan kaldırılsa da yolun temizlenmesi çalışmaları nedeniyle halen trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.
Etiketler: trafik , trafik kazası
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