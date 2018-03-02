Erdoğan:'2348 terörist etkisiz hale getirildi'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali'de mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2348 olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında Mali'de Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile bir araya geldi. Baş başa görüşme sonrası düzenlenen ortak basın açıklamasında ilk olarak konuşan Mali Cumhurbaşkanı Keita, Türkiye ile Mali arasındaki işbirliğini güçlendirecek sekiz anlaşmanın imzalandığını söyleyerek, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslüman ülkelerinin kalkınmasına ve refahının arttırılmasına büyük kaygı, önem gösterdiğini biliyoruz" dedi.
"BU ACIYI BİZDE ÇEKTİK, ÇEKİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Keita'dan sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali'yi kendilerine uzak bir ülke olarak görmediğini dile getirerek, "Bizim nazarımızda Timbuktu şehri İstanbul'un Konya'nın Bursa'nın kardeşidir. Bu tarihi arka plan ışığında Mali ile bağlarımızı daha da güçlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Keita ile görüşmelerinde Mali için büyük önem taşıyan barış ve uzlaşı sürecindeki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Erdoğan, Mali'nin terörden çok çile çektiğini dile getirerek, "Bu acıyı bizde çektik, çekiyoruz ve onun için iyi biliriz" dedi.
ZEYTİN DALI HAREKÂTI'NDA 2 BİN 348 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Terörle mücadelede Mali'nin yanında yer aldıklarını söyleyen Erdoğan, geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan toplantıda G-5 ortak gücüne 5 milyon dolar yardımda bulunacaklarını taahhüt ettiklerini belirtti. Öte yandan Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesinin Suriye'de devam etmekte olduğunu belirterek Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2 bin 348 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Ayrıca Erdoğan, "Bütün teröristleri bu bölgeden temizleyene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.
"BİZ SADECE ÜLKEMİZİ HEDEF ALAN TERÖR ÖRGÜTLERİNE DEĞİL, TÜM TERÖRİST YAPILARINA KARŞIYIZ"
DEAŞ, El- Kaide ve Boko Haram gibi terör örgütlerin öncelikli hedefinde her zaman Müslümanlar olduğunu belirten Erdoğan, "Bu hususta özellikle batılı ülkelerin daha çok hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Terörizmin kanlı ve çirkin yüzünü bugün maalesef Burkina Faso'da bir kez daha gördük. Başkent Vagadugu da gerçekleşen terör saldırılarını kınıyoruz. Biz sadece ülkemizi hedef alan terör örgütlerine değil, tüm terörist yapılarına karşıyız " ifadelerini kullandı.
MALİ'YE METROBÜS
Mali'ye geldiğinden itibaren ulaşım sıkıntısının dikkatini çektiğini dile getiren Erdoğan, bu konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Keita ile konuştuğunu ve Keita'nın İstanbul'da metrobüsleri gördüğünü ve kendisine metrobüsleri çok beğendiğini söylediğini ifade etti. Türkiye'deki firmalarla hemen bir konuşma yaptığını belirten Erdoğan, firmaların gelecek haftalarda Mali'ye gelerek metrosüs konusunu görüşeceğini söyledi.
"İNŞALLAH AFRİKA KITASINDAKİ VARLIĞIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, "Cezayir ile başlayan Moritanya ve Senegal ile devam eden Afrika ziyaretimin son durağı Mali oldu. Ziyaret ettiğim tüm ülkelerde büyük hüsnükabul gördük, samimiyet ve dostlukla karşılaştık. İnşallah Afrika kıtasındaki varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Mali'nin en kısa zamanda eski parlak günlerine kavuşacağına inandığımı bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum" diyerek sonlandırdı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı
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acımak yok REİS bam bam bam.ALLAH TÜM DEVLETİMİZE KUVVET VERSİN
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