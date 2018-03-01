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Taşımalı eğitim!

Taşımalı eğitim!
Batman Kozluk'a bağlı Tosunpınar Köyü'nde yaşayan öğrenciler okula gitmek için mücadele ediyor. Her gün 2 kilometre yürüyerek dere kenarına giden çocuklar, dedelerinin sırtında dereyi geçiyor. Çocuklar daha sonra derenin karşısında bekleyen servise binerek okula ulaşıyor.


Okul bitiminde de yine dedelerinin sırtında dereden geçen öğrenciler, köye köprü yapılmasını istiyor.
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