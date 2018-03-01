Taşımalı eğitim!

Batman Kozluk'a bağlı Tosunpınar Köyü'nde yaşayan öğrenciler okula gitmek için mücadele ediyor. Her gün 2 kilometreyürüyerek dere kenarına giden çocuklar, dedelerinin sırtında dereyi geçiyor. Çocuklar daha sonra derenin karşısında bekleyen servise binerek okula ulaşıyor.
Okul bitiminde de yinededelerinin sırtında deredengeçen öğrenciler, köyeköprü yapılmasını istiyor.
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