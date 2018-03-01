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Erdoğan'dan li ye tarihi ayar

li Osmanlı'nın Cezayir'e sömürge anlayışıyla mı geldiğini sorması üzerine, Erdoğan "Eğer sömürgeci olsaydı bu soruyu Fransızca değil Türkçe sorardınız." diye yanıt verdi.

Erdoğandan Cezayirli gazeteciye tarihi ayar

4 ülkeyi kapsayan Afrika turuna başladı. Erdoğan'ın resmi temaslarının ilk durağı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir temasları kapsamında, Cezayirli mevkidaşı Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı'nın bu görüşmeleri ilginç bir ana sahne oldu. Buluşma sonrası Cezayirli bir ye röportaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Osmanlı'yı kastederek ", Cezayir'i sömürge olarak mı görüyordu?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan, Cezayirli gazetecinin küstahça sorduğu soruya büyük bir ustalıkla cevap verdi.

EĞER TÜRKİYE SÖMÜRGECİ OLSAYDI...
Cumhurbaşkanı ise bu soruya tarihi bir yanıt verdi. Erdoğan, "Öyle olsaydı, bu soruyu bana Fransızca değil Türkçe sorardın" dedi.

Katarlı usta gazeteci Faysal Kasım, Erdoğan ile Cezayirli gazeteci arasında geçen o diyaloğu resmi tweetter hesabından paylaştı.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 11:22
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

REİS ağzına yüreğine sağlık iyi bir ders vermişsin ajan gazeteçiye

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 01.03.2018 16:52
vatandaş g. doğu vatandaş g. doğu

büyüksün sayın cumhurbaşkanımız recep tayıp erdoğan allah sana üzün ve sağlıklı ömür versin inşallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır1
cevapla 01.03.2018 15:59
htu htu

aldınmı cevabını şerefsiz cezayirli-fransız karışımı

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 01.03.2018 15:16
Dulqarnein Dulqarnein

o gazetreci bu sefer "CHAPEAU" demeli...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 01.03.2018 14:22
sinan sinan

Eyyyy ülkemizdeki bazı basiretsiz siyasetçiler işte Başkan bu görün o densiz gazeteci soytarısına cevap nasıl verilirmiş.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır1
cevapla 01.03.2018 13:17
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