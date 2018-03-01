Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 ülkeyi kapsayan Afrika turuna başladı. Erdoğan'ın resmi temaslarının ilk durağı Cezayir oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir temasları kapsamında, Cezayirli mevkidaşı Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı'nın bu görüşmeleri ilginç bir ana sahne oldu. Buluşma sonrası Cezayirli bir gazeteciye röportaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Osmanlı'yı kastederek "Türkiye, Cezayir'i sömürge olarak mı görüyordu?" sorusunu yöneltti.
Erdoğan, Cezayirli gazetecinin küstahça sorduğu soruya büyük bir ustalıkla cevap verdi.
EĞER TÜRKİYE SÖMÜRGECİ OLSAYDI...
Cumhurbaşkanı ise bu soruya tarihi bir yanıt verdi. Erdoğan, "Öyle olsaydı, bu soruyu bana Fransızca değil Türkçe sorardın" dedi.
Katarlı usta gazeteci Faysal Kasım, Erdoğan ile Cezayirli gazeteci arasında geçen o diyaloğu resmi tweetter hesabından paylaştı.
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REİS ağzına yüreğine sağlık iyi bir ders vermişsin ajan gazeteçiye
büyüksün sayın cumhurbaşkanımız recep tayıp erdoğan allah sana üzün ve sağlıklı ömür versin inşallah
aldınmı cevabını şerefsiz cezayirli-fransız karışımı
o gazetreci bu sefer "CHAPEAU" demeli...
Eyyyy ülkemizdeki bazı basiretsiz siyasetçiler işte Başkan bu görün o densiz gazeteci soytarısına cevap nasıl verilirmiş.
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