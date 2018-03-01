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15 metrelik

15 metrelik mektup
Antalya Manavgat'ta yaşayan Mesut Demir, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral ve destek vermek amacıyla 15 metre uzunluğunda yazdı. Demir, mektubunu iki günde yazdığını açıkladı. Mektubun, Afrin'e gönderilmesi için İlçe Jandarma Komutanlığı'na verdiğini söyledi.

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