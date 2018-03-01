15 metrelik mektup

; 19 / 11 11 / 6 6 / -3 5 / -3 4 / 0 5 / 3 2 / -3 17 / 10 3 / -7 7 / 3 14 / 3 6 / -2 2 / -1 15 / 5 3 / -2 3 / -2 8 / 3 3 / -1 -1 / -5 10 / 1 5 / -3 5 / -1 2 / -4 2 / -2 12 / 3 13 / 5 1 / -2 -2 / -10 11 / 3 9 / 1 4 / -4 3 / -3 12 / 5 4 / 3 3 / 0 6 / -1 16 / 9 15 / 2 8 / 0 3 / -2 11 / 5 12 / 6 0 / -3 5 / 2 4 / -5 -1 / -4 3 / -1 3 / -2 -1 / -9 3 / -1 13 / 7 4 / -1 8 / 2 5 / -4 12 / 4 10 / 2 11 / 6 18 / 11 11 / 1 9 / 1 3 / -1 4 / 0 4 / 3 16 / 8 6 / 5 4 / 0 3 / 1 14 / 5 3 / 1 2 / -2 14 / 8 9 / 4 3 / -3 5 / 1 5 / 2 10 / 3 7 / -3 7 / -3 3 / -1 2 / -2 1 / 0 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Antalya Manavgat'ta yaşayan Mesut Demir, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral ve destek vermek amacıyla 15 metre uzunluğunda mektup yazdı. Demir, mektubunu iki günde yazdığını açıkladı. Mektubun, Afrin'e gönderilmesi için İlçe Jandarma Komutanlığı'na verdiğini söyledi.
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