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Prag, mahkemesi de baskılara dayanamadı. Büyük şovla duruşmaya çıkardığı teröristi 5 dakikada serbest bıraktı. "Avrupa'dan çıkış yasağı koyduğunu" açıkladı!
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