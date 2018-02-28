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''ın bu şovu!

Çekya’nın başkenti ’da yakalanan teröristbaşı Salih Müslim, sözde mahkemeye çıkarıldı. Ama AB’nin baskısı sonucu serbest bırakıldı

Pragın bu şovu!
Avrupa, terör seviciliğine doymadı. Afrin'den kaçan PKK/ YPG'li katillerin elebaşı Salih Müslim'e de sahip çıktı. Tutuksuz yargılanması için Çekya'ya büyük baskı yaptı.

, mahkemesi de baskılara dayanamadı. Büyük şovla duruşmaya çıkardığı teröristi 5 dakikada serbest bıraktı. "Avrupa'dan çıkış yasağı koyduğunu" açıkladı!
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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