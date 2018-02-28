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'ndan ABD'ye Afrin yanıtı!

tarafından yapılan resmi açıklamada, 'nın ilan ettiği bir aylık te Afrin'in zikredilmediği belirtildi. Açıklamada, ", ’deki çatışmaların taraflarından biri değildir. Türkiye, Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda BM Şartı’nın 51. maddesi temelinde meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığından ABDye Afrin yanıtı!

'ndan yapılan açıklamada ABD'ye tokat gibi yanıt geldi.

Açıklamada, "ABD Dışişleri'nin, kararının ' tarafından iyi okunması' gerektiği yönündeki ifadeleri, her türlü temelden yoksundur. BM kararında Afrin zikredilmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün söz konusu BM Güvenlik Konseyi kararının "Türkiye tarafından iyi okunması gerektiği yönündeki ifadeleri, her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir."

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçtiğimiz cumartesi günü aldığı 'insani yardımların yapılabilmesi için 30 günlük ' kararının tüm 'yi kapsadığını söylemişti

Nauert, "Türkiye'nin Afrin Harekatı'nın ateşkes kapsamında olup olmadığı" sorusuna, "Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye'ye, BMGK'nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz" ifadeleriyle yanıt vermişti.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 10:05
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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ayhnkrblt ayhnkrblt

afrindeki ypg li teröristler ve abd li askerlerin hiç şansı yok hepsi itlaf edilecek. bir tek yol var bu coğrafyayı itlerinizi de alarak bir an evvel boşaltmanız.

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evet0
hayır0
cevapla 28.02.2018 11:40
Sarışın sarışın konuşma anlamıyoz Sarışın sarışın konuşma anlamıyoz

Kusura bakmayın İngilizcemiz iyi değil, BM kararları Türkçe yazılana kadar okumayacağız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2018 11:36
tevfik tevfik

BAKTILARKİ TÜRKİYEYİ DURDURAMIYORLAR ,TERÖRİSTLERİ KORUMAYA ALMAK İÇİN ATEŞKES KARARI ALMIŞLAR ,ULAN DOMUZ SOYU 2011 DEN BERİ ESAD SİVİL KATLİAMI YAPIYOR ,NİYE ATEŞKES KARARLARI ÇIKARTMADINIZ ,KATİLLER

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2018 11:27
raco raco

KOCA KAFALI BEYİNSİZ TROLLER.ALAYINIZ SALDIRIYOR AMA TENEKE KAFA OLARAK TARİHE GEÇECEKSİNİZ.ZAFER ALLAHIN VE MUHAMMEDİN ORDUSUNUN OLACAK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2018 10:27
TC TC

HANGİ BABAYİĞİT ULUSLARARASI ARENADA ABD'NİN BİR TERÖR DEVLETİ OLDUĞUNU VE TERÖRE DESTEK VERDİĞİNİ TROUMP' DA TERÖRİST BAŞI OLDUĞU İLAN EDİLMELİ

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evet0
hayır0
cevapla 28.02.2018 10:22
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