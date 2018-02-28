Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan sözde 'Adalet Yürüyüşü'nün ardından Çanakkale'de gerçekleştirilen 'Adalet Kurultayı'nda büyük bir rezalet yaşanmıştı.

Şehitler diyarı Çanakkale'de gerçekleştirilecek 4 günlük sözde Adalet Kurultayından gelen görüntüler büyük tepki çekmişti.

ŞEHİTLİK ALANINDA KAMP KURDULAR!

Çanakkale'deki şehitlik alanında kamp kuran CHP'liler, şehitlikte içkili alem yaparak büyük bir saygısızlığa imza atmışlardı ve bu rezalete herhangi bir CHP'li yöneticinin müdahele etmemesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

SKANDALA KARIŞTI, YENİDEN SEÇİLDİ!

Kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bağcılar İlçe Başkanı Sönmez'e ihraç bir yana dursun Çanakkale Şehitliği'nde içki içtiği için ödül verildi. Murat Sönmez, kısa süre önce düzenlenen CHP ilçe kongresinde 224 delegenin oyunu alarak yeniden Bağcılar İlçe Başkanı seçildi.

KAFTANCIOĞLU'NUN KANKASI

Diriliş Postası'nnın haberine göre diğer yandan CHP'nin, şehitliği adeta istila eden İlçe Başkanı Murat Sönmez'in, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yakınlığı dikkat çekiyor.

Sönmez'in İstanbul İl Başkanlığı'ndaki kongre sürecinde PKK seviciliği, Türkiye düşmanlığı, provokatörlüğü ayan beyan görülen Canan Kaftancıoğlu için delegelerle temas kurduğu ve "İstanbul Kongremizde Dr. Canan Kaftancıoğlu'nu blok olarak destekleyeceğiz. İstanbul için bir ilk ve tek karardır bu.

Delegasyonumuza sesleniyorum ve açık destek çağrımızı yineliyoruz" şeklinde demeçler verdiği görüldü.