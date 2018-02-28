Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisel yükümlülüklerin mükellefler tarafından yerine getirilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, rapor gibi belgelerin elektronik ortamda sunulması amacıyla oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin esasları belirledi.
Bakan Ağbal açıkladı! Hepsi internetten yapılacak...
Etiketler: Naci Ağbal
- İstanbul için donduran tahmin
- Teröristlere desteği resmen açıkladılar!
- Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.