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Bakan Ağbal açıkladı! Hepsi internetten yapılacak...

Bakan Ağbal açıkladı! Hepsi internetten yapılacak...

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisel yükümlülüklerin mükellefler tarafından yerine getirilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, rapor gibi belgelerin elektronik ortamda sunulması amacıyla oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin esasları belirledi.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 12:03
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