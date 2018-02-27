Emine Erdoğan, ismini taşıyan anaokulu ve çocuk parkının açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ismi, TİKA tarafından Cezayir'de restore edilen, FOREM Derneği'ne ait bir anaokulu ile parka verildi. Emine Erdoğan, adını taşıyan okul ve parkın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye-Cezayir arasındaki dostluğun bir nişanesi olan bu restorasyonun, çocukların geleceğine adanmış bir armağan olduğunu, Türkiye-Cezayir arasındaki tarihi ve kültürel dostluğun derinleşmesine vesile olacağını ifade etti.





FOREM Derneği Başkanı İbrahim Hayati de yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. "Bizler sizin muhterem adınızı, mazlumları korumanızla, mahrumiyet içinde olanlara el uzatmanızla, masum çocukların gözyaşlarını silmenizle, çaresiz mültecilere çare olmanızla biliyor, sizi yaşadığımız bu karmakarışık, materyalist dünyanın karanlığı içinde merhametli bir gönül elçisi olarak, etrafını aydınlatan bir ışık olarak tanıyor, yüce gönlünüzü büyük bir saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullanan Hayati, şöyle konuştu: "Bunu Somali, Gazze, Myanmar, Bangladeş, Suriye ve daha birçok bölgede yaşanan insanlık trajedilerine karşı duruşunuzdan, zulme karşı sessiz kalmamanızdan biliyoruz ve dünyaya örnek olacak bu saygın duruşunuzu gururla yakından takip ediyoruz. Özellikle muhtaç durumda olan Suriyeli mülteci kadın ve çocuklara gösterdiğiniz sıcak ilginiz ve yardımlarınız bizi çok duygulandırdı. Cezayir halkı, kardeş Müslüman ülkelere gösterdiğiniz ilgiyi ve yardımları asla unutmayacaktır."





Açılışa, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın eşi Gülnur Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin eşi Esra Tüfenkci'nin yanı sıra TİKA Başkanı Serdar Çam ile Cezayir Posta, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Houda Imene Feraoun katıldı. Açılışa katılan Cezayirliler, Emine Erdoğan ile fotoğraf çektirdi ve destekleri için Türkiye'ye teşekkür etti. Şiddet mağduru kadın ve çocuklara yönelik rehabilitasyon ve eğitim faaliyetlerini yürüten FOREM Derneği, ihtiyaç sahibi öksüz, yetim ve otistik çocuklara da hizmet veriyor.





















































